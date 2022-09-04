Рада может рассмотреть два законопроекта о гражданстве – нардеп

На ближайшую пленарную неделю на рассмотрение Верховной рады могут быть вынесены два законопроекта, касающиеся гражданства в Украине, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк.

Так, речь идет о:

законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" (об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины, № 6368-д );

); законопроект №6369-д о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства.

Что предусматривает законопроект №6368-д

Ранее в Верховной раде были зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины" № 6368, № 6368-1 и № 6368-2.

Однако представители комитета Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений с учетом имеющихся вызовов и угроз на основе законопроекта № 6368 разработали новый, доработанный документ №6368-д.

В отличие от предыдущих законопроектов, доработанный законопроект, в частности, предусматривает, что основаниями для потери гражданства Украины являются:

добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом, или гражданства (подданства) другого государства, не определенного Кабинетом Министров как государство, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия;

установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве, признанном Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом;

осуждение в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение террористического акта, содействие совершению террористического акта, публичные призывы к совершению террористического акта, создание террористической группы или террористической организации, за финансирование террора преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, создание преступного сообщества, установление или распространение преступного воздействия, содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности;

участие в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных сил государства, признанного в Украине государством-агрессором или государством-оккупантом, или находящегося в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствовавшего (способствует) совершению вооруженной (военной) агрессии против Украины.

Кроме того, законопроект определяет, что в гражданство Украины не принимается лицо, создающее угрозу национальным интересам, национальной безопасности, охране общественного порядка, суверенитета и территориальной целостности Украины, защиты прав и свобод человека, их полноценному осуществлению.

Что предусматривает законопроект №6369-д

Законопроектом предлагается запретить гражданам РФ быть членами партий и проводить предвыборную агитацию, а также обязать подавать декларацию о наличии/отсутствии иностранного гражданства претендентов на руководящие должности стратегических предприятий и публичной службы, одним из видов которой является государственная служба.

Законопроект предлагает внести изменения в отдельные законодательные акты и предусмотреть запрет для граждан страны-оккупанта, например:

вести предвыборную агитацию;

быть официальным наблюдателем на выборах;

быть уполномоченным представителем кандидата пост Президента Украины в Центральной избирательной комиссии;

быть представителем партии в Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссиях;

занимать должности в органах местного самоуправления;

быть избранным в Верховный совет АР Крым;

быть членом политической партии.

Как отмечается в пояснительной записке, кроме этого предлагается установить обязанность для граждан Украины, претендующих на должности публичной службы, оформление доступа к государственной тайне, быть руководителями на стратегических объектах государственной собственности, подавать декларацию с указанием сведений о наличии (отсутствии), приобретении (прекращении), пребывания (непребывания) в процедуре приобретения/прекращения гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств).

Как сообщалось, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7606, который предусматривает изменение условий предоставления гражданства Украины. Закон имеет целью введение комплексного экзамена.