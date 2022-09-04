WSJ: ВСУ надеются освободить юг без кровавых уличных боев

Успех украинского контрнаступления на юге страны может принимать различные формы. У ВСУ пока нет ресурсов для быстрого наступления, но они надеются отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения, занять оборонительную позицию или увести войска из других регионов страны.

Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимости и готовности к бою.

У ВСУ пока нет ресурсов для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.

По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тысяч российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет WSJ.

Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший должность заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ожидает массированной атаки Украины.

"Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы" , — сказал он.

Твитти подчеркнул, что при таком типе боев нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов.