Шмыгаль: Украина ожидает получения от ЕС 5 миллиардов евро помощи

Премьер-министр Денис Шмигаль, находясь в рабочем визите в Германии, провел встречу с ее Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, где обсудил вопросы макрофинансовой помощи для Украины, сообщает Экономическая правда.

Основными темами визита являются оружие, финансы, санкции, провокации России на ЗАЭС, наша интеграция в ЕС, победа и восстановление Украины.

"Еще одним элементом поддержки Украины в этой войне стала финансовая помощь международных партнеров. На этой неделе мы ожидаем очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона" , – отметил премьер.

Отдельным пунктом разговора был вопрос увеличения военной помощи. Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000", переданные Германией, хорошо показали себя на поле боя, и Украина надеется на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.

На встрече также обсуждался план восстановления Украины, в частности, немедленный ремонт критической инфраструктуры, восстановление больниц, школ и жилья, который уже реализуется правительством.

Денис Шмигаль добавил, что в 2023 году средства и усилия следует увеличивать в десятки раз, и он уверен, что Германия и ЕС будут лидерами в этом вопросе.