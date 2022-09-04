Путин может отказаться от участия в саммите G20 – Песков

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин еще не решил, посетит ли он саммит Большой двадцатки, который состоится в ноябре в Индонезии, сообщает Новое время.

Как заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, при принятии решения об участии Путина в саммите G20 будут учитываться факторы безопасности.

"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, потому что приглашения на высшем уровне есть, за что мы благодарны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно" , — цитируют Пескова российские медиа.

18 августа президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ожидает, что Путин примет участие в саммите Большой двадцатки, который состоится на Бали в ноябре этого года.

"[Лидер КНР] Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет" , – сказал он.

Видодо пригласил Путина на саммит G20, несмотря на возражения некоторых стран Запада, в том числе США, на фоне того, как Россия начала свою захватническую войну против Украины. По информации Bloomberg, некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, отказывались сидеть за одним столом с Путиным, развязавшим полномасштабную войну в Украине.

После того как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина США и некоторые другие члены Большой семерки призвали Индонезию пригласить на саммит G20 и Украину.

27 апреля Видодо во время телефонного разговора пригласил Зеленского принять участие в саммите G20, а 29 апреля связался с Путиным, который во время разговора подтвердил, что принял приглашение на саммит. Президент Индонезии утверждает, что как принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

Через месяц, 27 мая, Зеленский также принял приглашение на саммит G20 и выразил надежду на то, что там будут присутствовать "только друзья Украины". Зеленский также заявил, что Большая двадцатка должна дать четкую оценку агрессивной политике России, развязавшей полномасштабную войну в Украине.

В Украине еще не определились с форматом участия Зеленского в саммите. Он может присоединиться и дистанционно, как это делал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время саммита министров иностранных дел стран Большой двадцатки в июле.

Зеленский заявлял, что его участие в саммите будет зависеть от ситуации на фронте и от состава участников.