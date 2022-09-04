Мэр: россияне разместили военные базы в школах Мелитополя

Российские оккупанты в 5 школах в центре оккупированного Мелитополя разместили свои военные базы, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Такого 1 сентября, как в этом году, в Мелитополе не было никогда. Все школы были окружены военными, вход в школы был через металлоискатели, родителей почти не пускали. Точно не будут работать 5 школ в Мелитополе, где находятся военные базы, казармы и склады боеприпасов рашистов в центре города" , – сообщил он.

Федоров также отметил, что в РФ анонсировали удары по учебным заведениям со стороны ВСУ, готовят провокации, чтобы прикрыть низкую явку в школах.

Также он добавил, что дети большей частью не ходят в школы, но россияне давят на родителей, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поставить вооруженных вояк возле каждой школы на оккупированных территориях Украины.