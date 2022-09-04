Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил новый пакет санкций выделение транша финансовой помощи Киеву, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Указал на необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ" , - отметил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что в ходе разговора удалось скоординировать шаги по ограничению получения Россией сверхприбылей от продажи нефти и газа.

По словам Зеленского, в диалоге с главой Еврокомиссии также рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций по проведению внутренних реформ.