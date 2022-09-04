Легализация порно: Зеленский поручил проработать петицию Кабмину

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации порно и эротики на территории Украины, набравшей более 25 тысяч подписей. Он переадресовал ее Кабинету министров, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский напомнил, что Конституция Украины гарантирует право на свободу мысли, слова и свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Также он сослался на закон "О защите общественной морали" и заявил, что реализация государственной политики в области защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера обеспечивает именно Кабмин.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой поручить обработать согласно компетенции поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения" , — говорится в ответе Зеленского.

Петицию с призывом легализовать порно в Украине создали 4 июля. Среди прочего, автор заявил, что большинство развитых стран не имеют запретов на порнографическую деятельность.