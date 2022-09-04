В ЦЕРН допустили возможность остановки Большого адронного коллайдера

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) допускает возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса. Об этом, со ссылкой на заявление главы комиссии по управлению энергией ЦЕРН Сержа Клоде, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Отмечается, что всего на территории ЦЕРН расположены восемь ускорителей частиц, одним из которых является Большой адронный коллайдер.

Сейчас организация обсуждает с поставщиком электроэнергии - французской компанией EDF - сценарий, при котором оператор за день предупредит о необходимости снижения потребления электроэнергии. Это позволит не отключать Большой адронный коллайдер, а вместо этого прекратить работу других ускорителей частиц и снизить энергопотребление на 25 процентов.

"Цель ЦЕРН - поддерживать работу Большого адронного коллайдера и избежать внезапной остановки, которая может нарушить работу установки стоимостью 4,4 миллиарда долларов" , - подчеркнул Клоде.

Напомним, ранее стало известно, что благодаря работе Большого адронного коллайдера ученым удалось открыть дважды очарованный тетракварк, что является сегодня для науки новой формой материи.