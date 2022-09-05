У берегов Латвии разбился частный самолет
В Балтийском море у берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna - его маршрут выглядел подозрительно и менялся, поэтому сопроводить самолет были направлены самолеты НАТО, сообщает Европейская правда.
Бизнес-джет Cessna, зарегистрированный в Австрии, потерпел крушение у побережья Латвии в воскресенье вечером, сообщила шведская спасательная служба.
Самолет летел из Хереса на юге Испании в Кельн в Германии, согласно данным FlightRadar24.
Установлено также, что самолет зарегистрирован в австрийском реестре как собственность германской компании GG Rent с офисом в Кельне.
По данным шведских СМИ, на борту находился пилот, мужчина, женщина и девочка. Возможно, это были члены одной семьи.
Вскоре после взлета пилот сообщил, что у него возникла проблема с давлением в салоне. Затем сразу за пределами Пиренейского полуострова контакт с самолетом был утрачен.
Во время полета самолет сменил свой маршрут. Он совершил повороты над Парижем и Кельном, прежде чем направиться к Балтийскому морю, к шведскому острову Готланд. Когда самолет пролетел мимо аэропорта в Кельне, где должен был приземлиться, авиадиспетчерская служба попыталась связаться с пилотом, но не получила ответ.
За самолетом были отправлены германские истребители, а затем и датские, тогда как Cessna продолжила прямой курс над Балтийским морем. В 19:37 он начал быстро терять скорость и высоту, а затем упал в море.
"Нам стало известно, что самолет потерпел крушение к северо-западу от города Вентспилс в Латвии", - сообщил представитель службы спасения Швеции, добавив, что Cessna исчезла с радаров.
Шведская спасательная служба сообщила также, что сопровождавшие самолет пилоты союзников никого не увидели в кабине.
Позже шведский спасательный вертолет смог обнаружить в воде обломки и нефтяное пятно.
Шанс найти выживших оценивается как минимальный. Место падения самолета расположено в нескольких километрах северо-западнее Вентспилса. Спасательные группы из Латвии, Швеции и Литвы прибыли к месту крушения вскоре после того, как сообщили о падении самолета. Позже руководитель шведской поисково-спасательной операции Ларс Антонссон сообщил AFP, что самолет разбился, когда у него закончилось топливо.