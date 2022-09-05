ISW: Контрнаступление ВСУ заметно развивается на юге и востоке

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается на юге и востоке, сообщает Украинская правда.

Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, нарушить их командование и контроль и ослабить моральный дух захватчиков.

По прогнозам ISW, россияне будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, будут осуществлять ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.

Как отмечают военные аналитики, украинские силы добились значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сих пор "прислушивались к оптимистической риторике Кремля".

Ключевые выводы аналитиков института:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска освободили два населенных пункта на юге Украины и один населенный пункт в Донецкой области. ISW независимо подтвердил факт освобождения населенного пункта в Донецкой области и одного в Херсонской области.

На видео с геолокацией видно, как российские войска стреляют из РСЗО с позиций на Запорожской АЭС.