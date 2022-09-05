Генштаб: за прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных ударов

За прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ﻿.

В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Беларуси.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуры из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В частности на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Больше огневого воздействия перенесли Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области.

На Харьковском направлении противник нанес удары в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар.

На Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара.

На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка.

На Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка. Вражеские авиационные удары получили районы Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА.

"После интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей" , — отметили в Генштабе.

В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.

"В Донецке российские захватчики нашли "новый источник" восполнения потерь в живой силе. Так, недавно, в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе и раненые в ходе боевых действий, которые проходят лечение" , — пишет Генштаб.

Кроме того, "в очередной раз военнослужащие 2 армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными".

В Генштабе отметили, что личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях. Также отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава врага.

Подразделения украинских воинов успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледарь на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

Группировка Воздушных сил ВСУ продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно прикрывает критические объекты Украины.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления, логистического обеспечения, уничтожению средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника.

За прошедшие сутки нанесены ракетные удары и произведено огненное поражение по пунктам управления разного уровня, складах с боеприпасами стратегического уровня, районах сосредоточения боевой техники и личного состава, районах сосредоточения и огневых позициях подразделений артиллерии, а также других важных целях.