В Польше отказались взимать налоги с определенной категории украинцев

Правительство Польши отказалось от сбора налогов с беженцев из Украины, которые прибыли в эту страну после 24 февраля, и с тех пор работают удаленно на своего украинского работодателя. Ранее предполагалось, что такие граждане должны подать налоговую декларацию в Польше и заплатить подоходный налог до 20 сентября, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В соответствии с международными договоренностями, беженцы, которые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыли в Польшу и с тех пор не покидали эту страну, все время работая дистанционно на работах на своей родине, с 25 августа (то есть после 183 дней пребывания в Польше) становятся польскими резидентами и тут подлежат налоговой ответственности.

Речь идет о налоге PIT (Personal Income Tax), который в Польше уплачивает каждый, кто получает доходы. Дата уплаты такого налога наступает в сентябре для тех, кто приехал в Польшу в начале российской большой интервенции.

Таким образом, украинцы были обязаны уплатить налог PIT не позднее 20 сентября за последние полгода, а в дальнейшем платить его ежемесячно.

Однако власти Польши решили отказаться от сбора налогов с украинцев, которые в этой стране нашли убежище, и работают удаленно, уплачивая подоходный налог в своей стране. Таким образом, Польша отказывается от взимания этих налогов в пользу украинской стороны.

Согласно письму министерства финансов от 6 июля украинским налоговым органам, польское правительство предоставляет таким беженцам более долгий льготный режим.

"Что касается жителей Украины в Польше, то уверяю вас в очень гибком и индивидуальном подходе польских налоговых органов... Принимая во внимание особые потребности украинских налогоплательщиков, мы ввели специальный регламент для граждан Украины, который позволяет им выбирать налогообложение по своему желанию, как если бы они были польскими налоговыми резидентами" , - заявил Якуб Янковски из налогового департамента Минфина.

Как далее поясняет польский чиновник, этот специальный режим является добровольным и доступен только в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года - к концу этого налогового года. И только для тех украинцев, на которых распространяется специальный акт, то есть они являются военными беженцами.