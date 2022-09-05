Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 5.09 составили:

  • личного состава - около 49 800 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2068 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4459 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 1157 (+10) ед,
  • РСЗО – 294 (+0) ед,
  • средств ПВО - 156 (+0) ед,
  • самолетов – 236 (+0) ед,
  • вертолетов – 206 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
  • крылатых ракет - 205 (+2),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10) ед,
  • специальной техники – 107 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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