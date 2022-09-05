Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 5.09 составили:
- личного состава - около 49 800 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2068 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4459 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 1157 (+10) ед,
- РСЗО – 294 (+0) ед,
- средств ПВО - 156 (+0) ед,
- самолетов – 236 (+0) ед,
- вертолетов – 206 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
- крылатых ракет - 205 (+2),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10) ед,
- специальной техники – 107 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.