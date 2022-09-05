Британия существенно расширяет программу обучения украинских военных

Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных – речь идет об обучении десятков тысяч солдат, сообщает Украинская правда.

Продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель, большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании, подальше от угрозы российских ракетных ударов.

Около 4700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии с начала обучения в июне, и командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украине требуются новые войска для борьбы с вторжением России.

Военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды, объединились со своими британскими коллегами для проведения расширенной учебной миссии.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что это демонстрирует "нашу общую решимость поддерживать Вооруженные силы Украины".

"Учебный курс быстро развивался, и сейчас мы продлеваем его до пяти недель, чтобы обеспечить лучшую подготовку украинских солдат, которые в скором времени будут готовы для активных боевых действий" , - сказал он.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им защитить свои дома от незаконного и неспровоцированного российского вторжения, и будем продолжать делать это столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем Украину" , - подчеркнул министр.

Уоллес уже четырежды посещал места обучения украинских военных, в частности, последний визит состоялся в пятницу.

Источник в Минобороны Британии заявил, что в то время как "многие политики отвлеклись на летнюю конкуренцию за лидерство", министр обороны "заботится только о том, чтобы поддержать украинцев в их борьбе за национальную выживание".

Если, как и ожидается, Лиз Трасс станет премьер-министром, Бен Уоллес сохранит свой пост министра обороны.

Основной курс, который предлагает Британия, базируется на базовой подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования.

Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопной и городской войне, операциям на транспортных средствах и обучению на поле боя в имитированных боевых условиях.

Обучение проводят подразделения 11-й бригады о помощи силам безопасности Британской армии и полку Королевских ВВС вместе с международными инструкторами.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.