ОВА: войска РФ пытались прорвать оборону в Луганской области, обстреляли Харьков

Российские оккупанты дважды пытались прорвать оборону в Луганской области, а также обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Об этом свидетельствует сводка глав ОВА, сообщает Украинская правда.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Запорожье, Полтавской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

Сумщина: ночью - обстрелы Белопольской, Миропольской, Юнаковской, Шалыгинской громад. В Белопольской громаде поврежден частный дом и линия электропередач. Предварительно – без жертв. Прошедшие сутки враг обстреливал северные громады области: Шалыгинскую, Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Серединобудскую. Зафиксировано около 40 прилетов. В Зноб-Новгородской громаде повреждена линия электропередач.

Днепропетровщина: россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Никто не пострадал. В Никополе изуродованы до 10 частных домов и одна многоэтажка. Также повреждены гимназия, ДЮСШ, магазины, кафе.

Луганщина: за ночь оккупантами проведены пять минометных и шесть артобстрелов наших позиций и близлежащих населенных пунктов. Дважды враг пытался прорвать оборону. Все вражеские атаки отражены.

Донетчина: ночью и утром – обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается. За минувшие сутки россияне обстреляли Донецкое, Очеретино, Бахмут, Красногоровку, Северск, Большую Новоселку, Авдеевку, Шевченко, Щербиновку, Славянск, Хромово. Повреждена многоэтажка и 19 частных жилых домов. В сутки по области трое погибших, четверо раненых.

Харьковщина: вечером оккупанты попали ракетой С-300 по Новобаварскому району Харькова. Пострадали три человека. Снаряд упал в землю, есть повреждение жилого дома. По области россияне в течение суток наносили артиллерийские удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам. Один человек погиб, есть пострадавшие. Подробная информация уточняется.

Николаевщина: Николаев ночью снова обстреляли. По предварительным данным, 4 ракеты типа С-300. Три из них попали в промышленное предприятие в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется. В Баштанском районе под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. В результате обстрелов за минувшие сутки в с. Березнеговатый возник пожар заброшенного складского помещения. Пострадавших нет. Также под ударами территории населенных пунктов Любомировка и Большое Артаково. Информация о последствиях обстрелов уточняется. Сегодня ночью, с 03:00 до 04:30, были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: в течение суток – взрывы, вражеская авиация и запуски ракет. Вечером большая часть Херсонщины была в очередной раз обесточена, снова исчезла российская связь и Интернет.