Киев занял первое место в мире по загрязнению воздуха
Киев на первом месте в мире по загрязнению воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQair.
Индекс загрязнения составляет 187 при допустимой отметке 50 и является нездоровым для всех групп населения.
В ГСЧС объяснили, что сильное задымление воздуха в столице вызвано пожарами в Киевской области.
"Сейчас идет ликвидация очагов торфяных пожаров. Ситуация осложняется сезонным явлением - метеорологической дымкой", - добавили в ГСЧС.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна дома;
- не выходить лишний раз на улицу;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.