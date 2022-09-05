Киев занял первое место в мире по загрязнению воздуха

Киев на первом месте в мире по загрязнению воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQair.

Индекс загрязнения составляет 187 при допустимой отметке 50 и является нездоровым для всех групп населения.

В ГСЧС объяснили, что сильное задымление воздуха в столице вызвано пожарами в Киевской области.

"Сейчас идет ликвидация очагов торфяных пожаров. Ситуация осложняется сезонным явлением - метеорологической дымкой" , - добавили в ГСЧС.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:﻿

закрыть окна дома;

не выходить лишний раз на улицу;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.