У посольства РФ в Кабуле произошёл взрыв, есть жертвы

В понедельник, 5 сентября, у входа в посольство России в Кабуле террорист смертник взорвал бомбу. Вследствие чего погибли два человека, еще 11 получили ранения, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Террорист был застрелен охранником при попытке проникнуть на территорию посольства. Однако взрывное устройство все равно сдетанировало.

Тем временем в МИД России сообщают, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.

Как утверждают российские СМИ, вследствие атаки терориста погибли по меньшей мере 10 человек, еще восемь граждан получили ранения и были госпитализированы.

СМИ уточняет, что пострадали российский дипломат и россиянин - охранник посольства.

Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы, пишет издание.