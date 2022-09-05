Энергоатом: четверо из шести инспекторов МАГАТЭ покинули ЗАЭС

Сегодня, 5 сентября, четверо из шести представителей команды инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции.

Об этом сообщает Энергоатом.

Ожидается, что два эксперта продолжат работу на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. В этот же день оккупанты обстреляли ЗАЭС и Энергодар.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз. Также он добавил, что миссия увидела все, что нужно, однако МАГАТЭ сохранит свое присутствие на станции.

В то же время Энергоатом сообщал о том, что российские войска искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции, а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС, обвиняя в этом ВСУ.