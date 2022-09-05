Банкам разрешили продавать населению больше валюты

Нацбанк изменил﻿ валютные ограничения и с 6 сентября разрешил банкам продавать населению больше валюты. С того же дня вступит в силу ряд изменений, в частности наличного сегмента валютного рынка.

Так, в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 г. у граждан безналичной валюты, а не половина от него.

"По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины" , - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, Национальный банк Украины 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Эти объемы будут дополнительными к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.