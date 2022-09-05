16 лет тюрьмы за сдачу позиций "Азова": подозреваемый в госизмене получил приговор

Мужчина, которого Служба безопасности Украины разоблачила на передаче позиций "Азова", приговорен к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По сообщению СБУ, Шевченковский районный суд Черновцов признал обвиняемого виновным в государственной измене и участии в террористической организации.

Отмечается, что мужчина до января 2021 года передавал своим российским кураторам информацию о местонахождении корпусов добровольческого батальона "Азов". Затем он выехал из Украины и работал на врага дистанционно из одной из стран Ближнего Востока.

После 24 февраля он вернулся в Украину и должен был разведывать местонахождение резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине.

По результатам полученных данных враг планировал осуществить диверсии, включая взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Предателя задержали в Черновцах, а его подельника - в Чернигове.

Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении преступлений: киевлянина приговорил за государственную измену и участие в террористической организации к 16 годам лишения свободы, а его сообщника – к 10-ти.