В МВД рассказали правила выезда мужчин-студентов, обучающихся за границей

Мужчины-студенты, которые учатся за границей, имеют право на выезд из Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине - имеют право на выезд" , - говорится в сообщении.

Для выезда из Украины нужно иметь: