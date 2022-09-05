В МВД рассказали правила выезда мужчин-студентов, обучающихся за границей
Мужчины-студенты, которые учатся за границей, имеют право на выезд из Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
"Мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине - имеют право на выезд", - говорится в сообщении.
Для выезда из Украины нужно иметь:
- студенческий билет или студенческую визу,
- переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе,
- военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва (приза по мобилизации),
- справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для студентов, которые учатся за границей.