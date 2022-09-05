"Цифровая Европа" и таможня: Украина и ЕС подписали ряд соглашений

Украина и Евросоюз на восьмом заседании Совета ассоциации между Украиной и ЕС в понедельник, 5 сентября, подписали ряд соглашений. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, на сегодняшнем заседании было отписано Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021-2027), являющейся частью цифрового безвиза с ЕС. Программа имеет бюджет в 7,5 млрд евро для развития проектов по пяти направлениям: суперкомпьютер, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровые навыки, обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Также было подписано Соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере. Таким образом, Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом почти 1 млрд евро.

"Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем" , - отметил Шмигаль.

Он напомнил, что таможенный безвиз с ЕС заработает с 1 октября.

Еще одно Соглашение касается участия Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis. Благодаря этому появляется возможность использования современных европейских IТ-систем в области налогообложения.

Также сегодня подписали Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро. Денежные средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Отмечается, что Еврокомиссия также увеличивает бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро. Гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местному самоуправлению и общественным организациям.