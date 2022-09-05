Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс

Консервативная партия Великобритании избрала своим новым лидером Лиз Трасс, которая до этого занимала должность министра иностранных дел королевства. Возглавив партию, она также станет премьер-министром Великобритании, заменив в должности Бориса Джонсона, который 7 июля подал в отставку из-за ряда скандалов, сообщает Зеркало недели.

Уже завтра, 6 сентября, Трасс начнет работу в должности главы британского правительства после того, как ее назначит на этот пост королева Елизавета II. Трасс опередила своего конкурента Риши Сунака на 20 тысяч голосов среди консерваторов. Она станет третьей женщиной в истории, которая возглавит британское правительство. После объявления результатов выборов партийного лидера она поблагодарила друзей, семью и избирателей, а также "своего друга" Бориса Джонсона.

"Борис, ты провел Brexit. Ты победил Джереми Корбина (лидер лейбористов - ред.) и развернул массовую вакцинацию от COVID-19. Ты также выступил против Владимира Путина. Тобой восхищаются от Киева до Карлайла" , - сказала она.

Что Трасс говорила об Украине?

В начале сентября Лиз Трасс пообещала, что в случае своей победы президент Владимир Зеленский будет первым иностранным лидером, которому она позвонит по телефону. Также она подтвердила, что хотела бы посетить Киев, хотя и не уточнила, когда такой визит был бы возможен.

11 июля Трасс написала статью для The Telegraph, в которой пообещала, что в случае своего избрания новым лидером консерваторов и премьер-министром Великобритании она будет добиваться поражения Владимира Путина в Украине.