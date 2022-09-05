Боррель: наличие визы у россиян не будет гарантией въезда в ЕС

Наличие визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики ЕС в понедельник, 5 сентября, сообщает Корреспондент.

По его словам, он слышал от участников конференции о том, что ЕС не должен выдавать визы гражданам России вообще, но "это не то, о чем договорились министры".

Главы МИД Европейского Союза договорились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года.

Однако, несмотря на то, что полного запрета на выдачу туристических виз россиянам не будет, страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию, отметил Боррель.