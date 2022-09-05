Невзирая на войну, хасиды едут в Умань на Рош га-Шана

Невзирая на войну в Украине, в Умань Черкасской области уже приехали более тысячи паломников на празднование Рош га-Шана. Местные власти предполагают, что после 18 сентября приедут до 10 тысяч хасидов. Об этом во время брифинга сказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает Корреспондент.

Местные власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине и просили не приезжать на празднование Рош-га-Шана.

"Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против" , - подчеркнул глава ОВА.

Табурец отметил, что просьба воздержаться от поездки в Умань обусловлена высокой вероятностью ракетных ударов, и напомнил, что Умань в начале войны значительно пострадала от ракетных обстрелов.

"Будут введены дополнительные ограничения с точки зрения соблюдения комендантского часа. То есть мы будем осуществлять учет по каждому человеку, запрещать передвижение по городу и автомобильному транспорту, и пешком. На некоторых улицах будут выставлены дополнительные блокпосты" , - сказал глава ОВА.

Среди запланированных мер безопасности, как отметил глава ОВА, будут запрещены массовая торговля и скопление людей.

"Надеюсь, что верующие сознательно приедут в значительно меньшем количестве, но рассчитываем все равно, что до 10 тысяч их будет. Как будет в реальности – посмотрим. Сейчас у нас уже более 1 тыс. 100 человек прибыли и там проживают. Активного прибытия ожидаем, начиная с 18-19 сентября" , - отметил Табурец.

Отметим, что в довоенные годы в Умань на празднование Рош га-Шана ежегодно приезжали от 30 до 40 тысяч паломников-хасидов.