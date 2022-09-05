На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединявшуюся с энергосистемой Украины

В Энергоатоме сообщают﻿, что в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ТЭС с энергосистемой Украины.

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ТЭС – Ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ТЕС с энергосистемой Украины!

Как следствие – был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС" , - заявили в госпредприятии.

Энергоатом отмечает, что за последние три дня российские оккупационные войска интенсивно обстреливали территорию вокруг Запорожской АЭС.

В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь, а также поврежден АО 750/330 кВ ЗАЭС.

Другие линии узла ЗАЭС/ТЕС получили повреждения еще раньше.