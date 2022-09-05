Качество воздуха в Киеве нормализовалось
Во второй половине дня качество воздуха в Киеве нормализовалось, сейчас фиксируется низкий уровень загрязнения. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQair.
Индекс загрязнения воздуха в городе составляет 29 при допустимой отметке 50. Киев находится на 63-м месте среди городов мира по уровню загрязнения воздуха.
В КГГА также сообщили о нормализации качества воздуха в Киеве.
Следить за качеством воздуха в режиме реального времени можно по ссылке, а также в городском приложении "Киев Цифровой".
Ранее в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в области. По данным сервиса Iqair, сегодня утром Киев оказался на первом месте по уровню загрязнения воздуха в мире.