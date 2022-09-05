Зеленский и Макрон провели переговоры, продолжавшиеся более 1,5 часов

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели переговоры, продолжавшиеся более 1,5 часов. Говорили о войне и визите миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел содержательные, продолжительностью более 1,5 часов, переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказал ему о ситуации на фронте и о том, как Украина противодействует агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую поддержку Францией оборонных мер Украины. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС".

Held substantive, более 1.5 hour-long talks with ???????? President @EmmanuelMacron. Все это о положении на front & the course of countering RF's aggression. Coordinated further defense support from ????????. Exchangeed assessments of results of IAEA mission to #ZNPP — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 5, 2022</blockte https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

Президент не раскрыл другие детали беседы.

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