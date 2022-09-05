Зеленский и Макрон провели переговоры, продолжавшиеся более 1,5 часов
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели переговоры, продолжавшиеся более 1,5 часов. Говорили о войне и визите миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает Украинская правда.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Провел содержательные, продолжительностью более 1,5 часов, переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказал ему о ситуации на фронте и о том, как Украина противодействует агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую поддержку Францией оборонных мер Украины. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС".
Президент не раскрыл другие детали беседы.
Что предшествовало:
- Ситуация на оккупированной ЗАЭС оказалась в центре внимания в начале августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы к демилитаризации атомной станции под предлогом "защищать ее" от провокаций и обвинила в обстрелах Украину.
- 1 сентября в АЭС приехала инспекционная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
- 5 сентября четверо из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции.