Макрон назвал единственный способ восстановления безопасности на ЗАЭС

Единственным способом восстановления безопасности на Запорожской антомной электростанции является вывод оккупационных войск, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет The Guardian.

Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовые телефонные переговоры с Макроном.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что после разговора французский лидер заявил, что единственным способом восстановления безопасности на оккупированной РФ Запорожской АЭС является вывод российских войск.

Напомним, во время разговора лидеры Украины и Франции обсудили ситуацию на фронте и обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Собеседники также скоординировали дальнейшую военную поддержку со стороны Франции.

Кроме того, сегодня в результате обстрелов оккупантов от сети был отключен шестой энергоблок ЗАЭС.