Гайдай: в Кременной ликвидировали около 400 оккупантов и 100 единиц техники
Украинские силы в течение нескольких дней ликвидировали во временно оккупированной Кременной около 400 оккупантов и 100 единиц российской техники, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"Доходят обновленные данные по „хлопку“ в Кременной. В течение нескольких дней было уничтожено около 400 рашистов и 100 единиц техники", — пишет он.
Гайдай добавил, что освобождение от россиян Луганской области начинается с Изюмского направления.
"Для Луганской области — это „первые ласточки“ будущих добрых новостей, которые могут относиться к процессу деоккупации именно нашего региона", — говорится в сообщении.
Также, по данным главы ОВА, оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями в Луганской области и не восстанавливают коммуникации в оккупированном регионе. Из-за россиян жители страдают от дефицита воды и пищи.
При этом Гайдай заявил, что на призывы жителей о помощи войска РФ отвечают «скоро придут украинцы, они Вам и помогут». Он убежден, что россияне уже чувствуют, что скоро будут убегать из Украины.