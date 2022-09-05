Гайдай: в Кременной ликвидировали около 400 оккупантов и 100 единиц техники

Украинские силы в течение нескольких дней ликвидировали во временно оккупированной Кременной около 400 оккупантов и 100 единиц российской техники, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Доходят обновленные данные по „хлопку“ в Кременной. В течение нескольких дней было уничтожено около 400 рашистов и 100 единиц техники" , — пишет он.

Гайдай добавил, что освобождение от россиян Луганской области начинается с Изюмского направления.

"Для Луганской области — это „первые ласточки“ будущих добрых новостей, которые могут относиться к процессу деоккупации именно нашего региона" , — говорится в сообщении.

Также, по данным главы ОВА, оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями в Луганской области и не восстанавливают коммуникации в оккупированном регионе. Из-за россиян жители страдают от дефицита воды и пищи.

При этом Гайдай заявил, что на призывы жителей о помощи войска РФ отвечают «скоро придут украинцы, они Вам и помогут». Он убежден, что россияне уже чувствуют, что скоро будут убегать из Украины.