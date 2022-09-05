Данилов: в России падает уровень поддержки войны против Украины

В России падает уровень поддержки войны против Украины и в дальнейшем это будет дестабилизировать ситуацию и расшатает конструкцию РФ, сообщает Новое время.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

По его данным, в РФ растет негативное отношение к войне, и эта тенденция приобретает динамику.

"Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования России" , — написал Данилов.

Он также подчеркнул, что российская «недоимперия» должна быть разрушена.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что один из вариантов окончания войны — развал РФ. Министр подчеркивал, что страна-агрессор распадется «при нашей жизни».