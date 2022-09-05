Данилов: в России падает уровень поддержки войны против Украины

Данилов: в России падает уровень поддержки войны против Украины
Фото: president.gov.ua

В России падает уровень поддержки войны против Украины и в дальнейшем это будет дестабилизировать ситуацию и расшатает конструкцию РФ, сообщает Новое время.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

По его данным, в РФ растет негативное отношение к войне, и эта тенденция приобретает динамику.

"Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования России", — написал Данилов.

Он также подчеркнул, что российская «недоимперия» должна быть разрушена.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что один из вариантов окончания войны — развал РФ. Министр подчеркивал, что страна-агрессор распадется «при нашей жизни».

"Это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан и т. д", — говорил он.

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