Данилов: в России падает уровень поддержки войны против Украины
В России падает уровень поддержки войны против Украины и в дальнейшем это будет дестабилизировать ситуацию и расшатает конструкцию РФ, сообщает Новое время.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.
По его данным, в РФ растет негативное отношение к войне, и эта тенденция приобретает динамику.
"Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования России", — написал Данилов.
Он также подчеркнул, что российская «недоимперия» должна быть разрушена.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что один из вариантов окончания войны — развал РФ. Министр подчеркивал, что страна-агрессор распадется «при нашей жизни».
"Это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан и т. д", — говорил он.