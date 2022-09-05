Кулеба: Россия захватила ЗАЭС, чтобы Украина не помогла энергией Европе
Россия пытается отобрать у Украины Запорожскую АЭС, чтобы та не смогла своей электроэнергией спасти от энергетического кризиса Евросоюз, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис этой зимой благодаря экспорту электроэнергии. Поэтому Россия пытается захватить Запорожскую АЭС и помешать нам. Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться вместе и победить Путина, прежде чем он принесет нам всем еще больше проблем".
В результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.