НБУ: выплаты по гособлигациям на 55 млрд превышают заимствования
В течение полномасштабной войны РФ против Украины объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 55,1 млрд грн превышает объем привлеченных средств в госбюджет на аукционах по продаже ОВГЗ, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Нацбанк Украины.
Отмечается, что в период с 24 февраля по 4 сентября 2022 года:
- сумма, направленная на погашение внутренних государственных облигаций, составила 147,5 млрд грн, 1,5 млрд долл. США и 0,2 млрд евро;
- сумма, поступившая в государственный бюджет от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке, – 99,3 млрд грн, 1 млрд долл. США и 0,4 млрд евро.
Начиная с апреля, объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ был ниже суммы погашений по соответствующим инструментам, добавляют в НБУ.
При этом последний раз Министерство финансов повышало доходность по размещаемым на аукционах ОВГЗ 9 августа.
Самый большой по объему портфель соответствующих ценных бумаг удерживают банки – первичные дилеры.
На втором месте – портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины.
Он составляет:
- 14 млрд грн (15,5% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне);
- 0,2 млрд дол. США (22,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США);
- 0,1 млрд евро (51,6% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).
В собственности нерезидентов находятся военные облигации на 1,4 млрд грн и 2 млн долларов США.
Напомним:
Министерство финансов на аукционе 30 августа разместило военные облигации на сумму почти 3,93 миллиарда гривен в эквиваленте, ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.