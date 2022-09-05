НБУ: выплаты по гособлигациям на 55 млрд превышают заимствования

В течение полномасштабной войны РФ против Украины объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 55,1 млрд грн превышает объем привлеченных средств в госбюджет на аукционах по продаже ОВГЗ, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Отмечается, что в период с 24 февраля по 4 сентября 2022 года:

сумма, направленная на погашение внутренних государственных облигаций, составила 147,5 млрд грн, 1,5 млрд долл. США и 0,2 млрд евро;

сумма, поступившая в государственный бюджет от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке, – 99,3 млрд грн, 1 млрд долл. США и 0,4 млрд евро.

Начиная с апреля, объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ был ниже суммы погашений по соответствующим инструментам, добавляют в НБУ.

При этом последний раз Министерство финансов повышало доходность по размещаемым на аукционах ОВГЗ 9 августа.

Самый большой по объему портфель соответствующих ценных бумаг удерживают банки – первичные дилеры.

На втором месте – портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины.

Он составляет:

14 млрд грн (15,5% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне);

0,2 млрд дол. США (22,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США);

0,1 млрд евро (51,6% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находятся военные облигации на 1,4 млрд грн и 2 млн долларов США.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе 30 августа разместило военные облигации на сумму почти 3,93 миллиарда гривен в эквиваленте, ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.