Макрон: Франция поможет Германии с газом в обмен на электроэнергию

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-совещания с канцлером Германии Олафом Шольцем объявил о внедрении механизма "европейской солидарности" по обеспечению газом и электроэнергией, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Как пояснил французский президент, Франция и Германия договорились о взаимном обеспечении газом и электроэнергией в условиях энергетического кризиса: Париж будет поставлять газ Берлину в обмен на поставки электроэнергии.

"Мы будем делать так, чтобы быть в солидарности с Германией по газу, если зима будет тяжелой и Германия будет нуждаться в нем" , – сказал Макрон и добавил, что это в частности предполагает открытие новых газовых терминалов в обеих странах.

Он также напомнил, что в предстоящие месяцы главными вопросами будет обеспечение отсутствия отключений электроэнергии и максимальный контроль цен на энергоносители.

И Франция, и Германия приняли меры по помощи населению в условиях роста цен на газ и электроэнергию. Так, во Франции стремятся сократить потребление энергоресурсов на 10% и призывают меньше использовать обогреватели и кондиционеры.

А в Германии, кроме мер экономии, также был принят пакет помощи на сумму 65 миллиардов евро для домохозяйств и бизнеса.

Напомним, в пятницу 2 сентября "Газпром" объявил о закрытии на неопределенный срок газопровода "Северный поток" в Германию, якобы по техническим причинам. В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

5 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков прямо сказал, что проблемы с поставкой газа по "Северному потоку" будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты западные санкции.