Bloomberg: в РФ ухудшается ситуация с экономикой

Агентство Bloomberg получило в свое распоряжение копию закрытого доклада для руководства РФ, который обрисовывает реальное положение дел в российской экономике, сообщает Новое время.

Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере усиления влияния санкций США и Европы. Самой большой удар придется по отраслям, на которые годами опиралась экономика РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад, подготовленный для закрытого заседания руководства РФ 30 августа. Лица, знакомые с его обсуждением, подтвердили подлинность документа.

Как отмечает агентство, документ стал результатом многомесячной работы чиновников и экспертов, пытающихся оценить истинное влияние экономической изоляции РФ из-за вторжения в Украину, — и он рисует куда более «мрачную картину», чем официальные заявления.

Два из трех сценариев в отчете показывают, что падение экономики ускорится в 2023 года, а к довоенному уровню она вернется только в конце десятилетия или даже позднее.

«Инерционный» сценарий прогнозирует падение экономики РФ в 2023 году на 8,3% по сравнению с 2021 годом и на 6%в 2024.

«Стрессовый» сценарий предполагает падение ВВП на 11% в 2023-м и на 11,9% в 2024-м годах по сравнению с 2021-м.

Все сценарии предполагают усиление давления санкций, к которым, вероятно, присоединится все больше стран. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа ударит и по способности Кремля обеспечивать внутренний рынок.

Помимо санкций, которые уже охватывают около четверти российского импорта и экспорта, в отчете подробно описано, как Россия сталкивается с «блокадой», которая «затронула практически все виды транспорта».

Давление на экономику РФ усиливают технологические и финансовые ограничение. По оценкам отчета, до 200 тыс. IT-специалистов могут покинуть страну к 2025 году.

Экспорт

"В течение следующих года-двух РФ ожидает снижение объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов»: от нефти и газа до металлургической, химической продукции и экспорта древесины. «Эти сектора перестанут быть драйверами экономики" , — сказано в отчете.

Полное прекращение поставок газа в Европу (главный экспортный рынок России), может обойтись в $6,6 млрд в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные рынки новыми экспортными направлениями не удастся даже в среднесрочной перспективе, сказано в отчете.

Удар по нефтегазовому сектору

Добычу углеводородов придется сократить, что поставит под угрозу цели Кремля по расширению внутреннего рынка газа, говорится в отчете. Отсутствие технологий, необходимых для постройки заводов по производству СПГ, является критическим.

Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов (55% экспорта в 2021 году) также могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке образуется дефицит топлива.

Кроме того, в отчете сказано, что российские металлурги из-за санкций будут терять по $5,7 млрд в год.

Авторы доклада предупреждают, что если мировая экономика скатится в рецессию, Россия столкнется с дальнейшим сокращением экспорта — причем, спрос на ее продукцию исчезнет в первую очередь. Это спровоцирует падение рубля и всплеск инфляции.

Со стороны импорта «основной краткосрочный риск — это приостановка производства из-за нехватки импортного сырья и комплектующих», сказано в отчете. В долгосрочной перспективе невозможность ремонта импортного оборудования может навсегда ограничить экономический рост.

Важнейший импорт

"Альтернативных поставщиков для некоторых важнейших импортных товаров просто нет" , — сказано в докладе.

Даже в сельскохозяйственном секторе, где Кремль рекламирует свои усилия по замещению иностранных поставок, зависимость от внешних факторов может вынудить россиян сократить потребление продуктов питания.

В отчете подчеркивается, ограниченный на доступ к западным технологиям приведет к тому, что РФ отстанет от существующих стандартов на одно-два поколения, поскольку будет вынуждена полагаться на менее продвинутые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии.

В секторальном разрезе широта влияния санкций видна наиболее полно:

— Сельское хозяйство: 99% производства птицы и 30% производства молочного скота зависят от импорта. Семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, корма для рыб и аминокислоты критически зависят от импорта.

— Авиация: 95% пассажиропотока приходится на самолеты иностранного производства, а отсутствие доступа к импортным запчастям приведет к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации.

— Машиностроение: в РФ только 30% станков произведены в самой России, местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос на оборудования.

— Фармацевтика: около 80% российского производства зависит от импортного сырья.

— Транспорт: ограничения ЕС утроили стоимость автомобильных перевозок.

— Связь и IT: уже к 2022 году телекоммуникационный сектор РФ отстанет от мировых лидеров на пять лет, а к 2025 году начнется дефицит SIM-карт.