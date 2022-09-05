Подоляк: пропаганда Кремля не сработала, РФ выглядит крайне отвратительно
Кремлевский режим вкладывал миллиарды в агрессивную пропаганду, но она так и не сработала, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Новое время.
"Россия выглядит крайне отвратительно в информационной войне. Кремль вкладывал миллиарды в агрессивную пропаганду, но фейки так и не сработали", — написал он в Twitter.
Подоляк добавил, что война России против Украины проходит в прямом эфире, и весь мир видят, кто является варваром.
"РФ имеет архаические ботофермы и армию троллей. С нами — NAFO и Reddit. Правда всегда побеждает", — пишет советник.
Глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг ранее говорил, что российский диктатор Владимир Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе.