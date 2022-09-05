Резников с послом США обсудили подготовку к пятому "Рамштайну"

Министр обороны Алексей Резников в понедельник провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк в преддверии пятого заседания Контактной группы по помощи Украине (формат "Рамштайн"), сообщает Европейская правда.

Об этом говорит сообщение министерства обороны Украины.

Во встрече принимали участие заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и военный атташе по вопросам обороны США в Украине бригадный генерал Геррик Хармон.

Стороны обменялись мнениями накануне заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 8 сентября в Германии. Кроме того, Резников поблагодарил США за плодотворное сотрудничество, поддержку Украины и военнослужащих ВСУ.

С начала образования Контактной группы по вопросам помощи Украины прошли уже четыре встречи, на которых партнеры Украины объявили о выделении оборонной помощи.

Как стало известно, следующая встреча созданной западными странами группы в так называемом формате "Рамштайн" состоится 8 сентября в Германии на американской авиабазе Рамштайн.

На авиабазе заседание состоится во второй раз.