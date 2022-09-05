Облсовет: войска РФ нанесли два ракетных удара по Криворожскому району

Войска РФ приблизительно в 19:00 в понедельник, 5 сентября, нанесли два ракетных удара по Криворожскому району, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

"Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району" , — пишет он.

Местные Telegram-каналы публикуют видео последствий российских ударов возле города. В момент взрывов воздушная тревога в области не была объявлена.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что РФ выпустила по Украине с начала войны 3,5 тысячи ракет.

Глава Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов утверждал, что противовоздушная оборона Украины сейчас способна сбивать от 50 до 70% российских ракет.