С начала полномасштабного вторжентя из плена освобождено почти 600 человек

С начала полномасштабного вторжения России и по состоянию на сегодняшний день из российского плена было освобождено почти 600 человек, около 100 из которых — гражданские, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Национального информационного бюро Александр Смирнов в эфире телеканала "Эспрессо".

"На сегодняшний день возвращено из плена почти 600 человек — это около 100 гражданских и остальные военные. Что касается депортированных, то с одной стороны цифры очень ужасные, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора, соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор, — это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, из них около 600 тыс. детей" , — отметил он.

По словам главы ведомства, процесс возвращения пленных на подконтрольную Украине территорию очень сложный.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей — это более 30 тыс. взрослых и почти 7300 детей. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по вопросам реинтеграции и это индивидуальный возврат детей. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули" , — добавил Смирнов.

Как сообщалось, 25 августа вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина вернула из России 53 ребенка, которых российские оккупанты вывезли на территорию РФ.