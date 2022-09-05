Андрющенко: в Мариуполе украинское сопротивление устроило взрыв
Во временно оккупированном Мариуполе силы сопротивления устроили взрыв, в результате которого был ликвидирован российский оккупант, сообщает Новое время.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
По его данным, взрыв произошел приблизительно в 17:50 в понедельник, 5 сентября.
"Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к мариупольской бавовне", — пишет он.
Он добавил, что сопротивление подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.
Ранее сообщалось, что активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.