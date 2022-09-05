Андрющенко: в Мариуполе украинское сопротивление устроило взрыв

Во временно оккупированном Мариуполе силы сопротивления устроили взрыв, в результате которого был ликвидирован российский оккупант, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, взрыв произошел приблизительно в 17:50 в понедельник, 5 сентября.

"Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к мариупольской бавовне" , — пишет он.

Он добавил, что сопротивление подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.

Ранее сообщалось, что активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.