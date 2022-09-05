Врач не рекомендует Папе Римскому посещать Украину или Россию

Врач Папы Римского Франциска не поддерживает намерение понтифика посетить с официальным визитом Киев или Москву из-за проблем с его здоровьем, сообщает Новое время.

В интервью СNN Portugal Папа Франциск заявил, что продолжает сохранять связь с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, но насчет визита пока конкретных планов нет.

"Визит находится в подвешенном состоянии. Я еще не знаю. Я веду с ними диалог. Завтра, например, у меня состоится телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим" , — заявил Папа.

По словам понтифика, такая ситуация сложилась на фоне замедления восстановления его травмированного колена после поездки в Канаду. Врач Папы Римского посоветовал ему не совершать визиты в какие-либо страны как минимум до запланированной на 13−15 сентября поездки в Казахстан.