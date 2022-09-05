Зеленский: ВСУ уничтожили склад оккупантов для бомбардировки Харькова

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники уничтожили российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Владимира Зеленского в конце 194-го дня вторжения.

"Особенно хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!

И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории".

По словам президента, ВСУ и дальше последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов: "Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение".

Президент поблагодарил украинских защитников и защитниц, разведку, СБУ и украинцев на временно оккупированной территории, которые помогают армии уничтожать объекты захватчиков.