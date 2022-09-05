G7 озабочена законопроектом, который может убить независимость НАБУ

Послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом №7654, который упраздняет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление послов G7 в Twitter.

"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины" , – говорится в сообщении.

Посли #G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом #7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій ????????. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 5, 2022

Ранее в понедельник комитет Верховной Рады по организации государственной власти поддержал за основу законопроект №7654, который изменяет порядок проведения конкурса на должность директора НАБУ.

"Действующий закон прямо запрещает представляться кандидатам, которые последние два года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях. Теперь депутаты это ограничение отменяют (достаточно прекратить такую ​​деятельность прямо перед представлением на конкурс)" , - объясняет глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность досрочного увольнения руководителей НАБУ и НАПК "за связанное с коррупцией правонарушение".

Законопроект №7654 подготовил депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко. Он сам является фигурантом дела НАБУ после того, как журналисты-расследователи в прошлом году обнаружили у его матери-пенсионерки земельные участки, имение, квартиру и автомобиль Tesla.

Проект закона поддержали минимально необходимые 14 из 27 депутатов комитета Рады. При этом, как сообщал Рух "Чесно", во время заседания два народных депутата, в частности Владислав Поляк, которого судят за кнопкодавство, сказали, что сразу поддерживают повестку дня и вопрос в повестке дня, потому что у них якобы некачественная интернет-связь.

Кроме того, еще 26 августа то же большинство членов комитета (14 из 27) объявили главе Андрея Клочко недоверие. Но заседание тогда не состоялось, потому решение не было формально принято.