ООН: война в Украине унесла жизни минимум 5718 мирных жителей

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщило, что по их данным с начала полномасштабного вторжения российских войск погибло не менее 5718 мирных украинцев, сообщает Новое время.

Также, по данным ООН, не менее 8199 украинцев получили ранения.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары" , — сообщили в ООН.

Набольшее число раненных и погибших зафиксировано в Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковская область), Лисичанске, Попасной и Северодонецке (Луганская область).

По подтвержденным данным ООН, погибло 2214 мужчин, 1526 женщин, 186 мальчиков и 151 девочка, тогда как пол 35 детей и 1606 взрослого пока не удалось установить.

Среди 8199 раненых — 245 мальчиков и 179 девочек, а также 211 детей, пол которых пока не удалось установить.