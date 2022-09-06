Генштаб: Солдаты РФ размещают свою технику в детсадах и храмах УПЦ МП

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночь с 5 на 6 сентября российские оккупанты начали с ракетных ударов по гражданским объектам в Бахмуте и Константиновке.

Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области; Пришиб, Времовка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополь Донецкой области, Полтавка и Ольговское Запорожской области; Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области и Большое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.

Россияне размещают войска и технику в детских садах, церквях УПЦ МП и используют храм как полевой госпиталь.

"Враг размещает личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь" , - отмечают в ГШ ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях россияне продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

на Северском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.

обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области. на Харьковском направлении – Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Руськая Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь;

– Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Руськая Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь; на Славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;

– Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск; на Краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спирное;

– Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спирное; на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск;

– Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка;

– Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка; на Новопавловском направлении – Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка;

– Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка; на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Времевка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье.

– Зеленое Поле, Времевка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье. на Южнобужском направлении – Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречное, Ивановка, Токарево, Ольгино и Широкое.

Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака. Наша авиация нанесла более 30 ударов, направленных на поражение врага. Поражены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери врагов уточняются.