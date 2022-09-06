Генштаб: Россия уже потеряла более 50 тыс. военных

Генштаб: Россия уже потеряла более 50 тыс. военных
Фото: president.gov.ua

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 50 150 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2077 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4484 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 1179 (+22) ед,
  • РСЗО – 296 (+2) ед,
  • средств ПВО - 156 (+0) ед,
  • самолетов – 236 (+0) ед,
  • вертолетов – 207 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
  • крылатых ракет - 209 (+4),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед,
  • специальной техники – 109 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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