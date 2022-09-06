Генштаб: Россия уже потеряла более 50 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили:

личного состава - около 50 150 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2077 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4484 (+25) ед,

артиллерийских систем – 1179 (+22) ед,

РСЗО – 296 (+2) ед,

средств ПВО - 156 (+0) ед,

самолетов – 236 (+0) ед,

вертолетов – 207 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),

крылатых ракет - 209 (+4),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед,

специальной техники – 109 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.