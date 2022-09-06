Генштаб: Россия уже потеряла более 50 тыс. военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 50 150 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2077 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4484 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 1179 (+22) ед,
- РСЗО – 296 (+2) ед,
- средств ПВО - 156 (+0) ед,
- самолетов – 236 (+0) ед,
- вертолетов – 207 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
- крылатых ракет - 209 (+4),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед,
- специальной техники – 109 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.