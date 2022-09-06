ОГП: в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 382 ребенка

По состоянию на утро 6 сентября более 1123 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации 382 ребенка погибли и более 741 получили ранения разной степени тяжести. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 389, Харьковской – 204, Киевской – 116, Николаевской – 71, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.

В частности, в понедельник, 5 сентября, в результате обстрела врагом г. Бахмут Донецкой области ранен 17-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.