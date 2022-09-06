ISW: Наступление ВСУ уже подрывает планы и дезорганизует оккупантов

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете сообщает, что действия ВСУ во время контрнаступления ощутимо ослабляют не только логистические, но и административные возможности России на оккупированных территориях юга Украины, что влияет и на планы проведения оккупантами незаконных "референдумов", сообщает Новое время.

Аналитики ISW напоминают, что украинские войска стремятся взорвать тыловые ресурсы армии РФ на юге, "нанося точечные удары по скоплениям живой силы и техники, командным центрам и логистическим узлам", что украинская сторона подтверждает официально.

Эти контрнаступательные действия ВСУ оказывают целенаправленное влияние на шаги оккупационной «власти», констатирует ISW. Так, коллаборант Кирилл Стремоусов, возглавляющий оккупационный режим в Херсонской области, заявил, что в регионе приостановлена ​​подготовка к «референдуму» об аннексии из соображений «безопасности». Вскоре после того, как российское агентство ТАСС опубликовало этот комментарий Стремоусова, он поспешно опроверг свои призывы к паузе по подготовке псевдореферендума — мол, поскольку оккупационная власть никогда не объявляла о его официальной дате.

"Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, который, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления. Украинские силы намерены постепенно отсекать российские тактические и оперативные возможности в Херсонской области, что, вероятно, повлияет на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников" cite>, - говорится в сообщении ISW.

Эксперты Института изучения войны также обратили внимание на заявление российского диктатора Владимира Путина, 5 сентября публично поддержавшего боевиков квазиреспублик «Л/ДНР».

"Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, кто борется за свою "родину" на переднем крае. Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей, они воюют лучше профессионалов. Они борются очень мужественно, очень храбро и результативно" " , - заявил российский президент.

Аналитики делают выводы, что такие комментарии Путина о т.н. 1-й и 2-й армейские корпуса (сформированные из боевиков «ДНР» и «ЛНР» соответственно), вероятно, направлены на то, чтобы способствовать вербовке и формированию сил в «ДНР» и «ЛНР», предполагают эксперты ISW, а еще — отвлечь внимание от освещения боевых действий на юге Украины в российском медиапространстве. Российские силы все больше полагаются на людей из ДНР и ЛНР как на основную боевую силу, и своей риторикой Кремль, вероятно, стремится повысить их роль в войне, чтобы активизировать набор в армию и поднять боевой дух.

Кроме того, таким образом Путин лишний раз поддерживает свой лживый нарратив о вторжении в Украину как будто бы попытку «защитить» «ДНР» и «ЛНР».

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

представители командования ВСУ сохраняют тишину по поводу оперативных результатов украинского контрнаступления, однако сообщили о дальнейшем разрушении российских наземных линий коммуникаций в центральных районах Херсонской области;

российские войска совершили наземные атаки к востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также вдоль северо-западной окраины Донецка;

украинский спецназ провел ограниченную операцию против российской базы ФСБ в районе Энергодара (ГУР Минобороны Украины сообщал о том, что в оккупированной Россией Каменце-Днепровский отряд украинского спецназа уничтожил и значительно повредил российские базы, включая здание, где российские силы готовились фиктивного «референдума», и базу ФСБ.ISW констатирует, что геолокационные спутниковые снимки подтверждают сообщение ГУР, на них виден значительный пожар в Каменце-Днепровской);

российские власти продолжают искать нетрадиционные источники пополнения своей армии и все чаще обращаются за этим даже к «больным и немощным»;

оккупационные власти установили обменный курс 1,25 рубля за 1 гривну в Запорожской области, чтобы облегчить экономическую интеграцию оккупированной части региона в РФ.

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