В Польше остановят программу обмена гривны на злотые

Польские банки перестанут принимать гривны для обмена на злотые. Подобные операции украинцы могут проводить до 9 сентября. Об этом сообщает Национальный банк Польши.

"Narodowy Bank Polski по согласованию с Национальным банком Украины сообщает, что подходит к концу обмен украинских гривен (UAH) на польские злотые для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша. Последней неделей покупки организационными подразделениями PKO Bank Polski будет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что через отделение банка осуществлено более 97 тыс. таких валютно-обменных операций на общую сумму 690 млн грн.