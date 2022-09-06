ГПСУ: Украина усилила оборону границ с Беларусью и РФ

Украина усилила оборону границ с Республикой Беларусь и Россией. Создание группировки, которая могла бы осуществить вторжение, не зафиксировано. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще прибавляется Черниговщина. В то же время, силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления для того, чтобы не допустить повторного вторжения подразделений вооруженных сил Российской Федерации" , - сказал он.

Он добавил, что пока не фиксируется создание мощной группировки, которая могла бы зайти на территорию Украины.